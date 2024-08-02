Вестник Кавказа

Турция инвестирует в Казахстан миллиарды долларов

Турция инвестирует в Казахстан миллиарды долларов
© Фото: пресс-служба президента Казахстана
В столице Турции Анкаре побывали представители бизнес-ассоциаций и сельскохозяйственных компаний Казахстана – они подписали соглашения на $2 млрд в области инвестиций и торговли.

Турция готова инвестировать средства в сельское хозяйство Казахстана – казахстанская делегация сегодня подписала в Анкаре пакет документов на $2 млрд, заявили в Минсельхозе страны.

"Сейчас запланировано 10 инвестпроектов на сумму $553 млн. В том числе строительство тепличного комплекса, завода по глубокой переработке пшеницы и гороха, переработке зерновых, бобовых и масличных культур. Казахстан готов оказать максимально комфортные условия для турецких инвесторов

- глава Минсельхоза Казахстана Айдарбек Сапаров

Также речь идет о строительстве в Казахстане овощехранилищ, заводов по переработке сельхозпродукции и поставках продукции животноводства на турецкий рынок, поскольку в стране созданы привлекательные условия для инвесторов и имеются налоговые льготы и другие инструменты, отметил министр, передает Sputnik Казахстан.

В состав казахстанской делегации, посетившей Турцию, входили представители бизнес-ассоциаций и сельскохозяйственных компаний, производящих мясомолочную продукцию – в скором времени стороны составят дорожную карту по привлечению в Казахстан турецких инвесторов.

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