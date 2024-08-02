Временный запрет на купание в море начал действовать в Анапе

Жителям и гостям Анапы временно запретили купаться в море. Причина – ухудшение погодных условий.

В Анапе ввели запрет на купание в море из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сказано в Telegram-канале городской мэрии.

"Сегодня, 12 августа в связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах Анапы временно запрещено"

– мэрия Анапы

Местных жителей и гостей города просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

"Будьте осторожны, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье"

– городская мэрия