Месячная норма дождей выпала за несколько часов в Анапе

С самого восхода солнца Анапа начала тонуть из-за ливней. За первые 3 часа в городе успела пролиться почти месячная норма дождей. Городские службы ликвидируют последствия катаклизма.

На Кубань хлынула плохая погода: в Анапе вследствие сильнейших дождей за первые 3 часа выпало около 30 мм осадков - почти месячная норма, рассказали в администрации курорта.

"На ликвидацию последствий стихии были направлены все силы городских служб и предприятий. Большая часть работ уже выполнена, кое-где еще работы продолжаются"

- администрация Анапы

Подтопления местного характера обнаружили в низинах курорта. У четырех домов подтоплены цокольные этажи. По двум адресам с проблемой уже справились, на других сотрудники городских служб продолжают откачивать воду.

От бушующей стихии спасают и местные пляжи – убирают мусор и чинят инфраструктуру.

Ранее синоптики передавали о том, что на Кубани пришла суровая непогода – шквалистый ветер до 20-23 м/с и ливни. Жителей Анапы предупредили даже о возможности появления смерчей на Черном море.