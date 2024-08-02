Красная Поляна и Архыз могут объединить спи-пассы

Горные курорты "Красная Поляна" и "Архыз" в новом сезоне катания могут запустить единый ски-пасс. В перспективе единый ски-пасс объединит все курорты СКФО.

В 2025 году "Архыз" и курорты "Красной Поляны" объединит единый ски-пасс.

"Будущий единый ски-пасс для курортов Северного Кавказа - это очень интересная тема и пилотно она уже отработана на курортах Красной Поляны. <...> Мы также работаем в этом направлении, сейчас меняем на "Архызе" пропускную систему и, может быть, в 2025 году эту синергию проведем с курортами Красной Поляны"

– гендиректор "Архыз" Роман Киранчук

Он уточнил, что в будущем общий ски-пасс может быть введен на всех курортах Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее стало известно, что ски-пасс на "Архызе" к зиме станет дороже на 25% и будет стоить 50 тыс рублей. В ближайшие месяцы его можно успеть приобрести по выгодной цене.