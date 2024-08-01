Верхний Ларс встал на 5 тысяч грузовиков

Более 5 тыс грузовых авто ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП «Верхний Ларс». Российская таможня списывает это на ремонтные работы в Грузии.

Несмотря на то, что движение по Военно-Грузинской дороге открыто очередь на проезд через КПП «Верхний Ларс» растет с каждым днем. Так, согласно последним данным, сейчас в пробке стоят более 5 тыс большегрузов. По данным российской таможни это связано с ремонтными работами в Грузии.

«Всего с российской стороны въезда в Грузию в пятницу днем ожидали 5 259 грузовых автомобилей»

– Центр организации дорожного движения Северной Осетии

В свою очередь водители в соцсетях говорят о том, что в пробках виновата вовсе не грузинская сторона.

«Проблема границы, в первую очередь, не в задержках со стороны Грузии, а в количестве машин, проезжающих без очереди, считайте, за час-два. За это вы платите своими часами стояния в пробке»

– заявил один из водителей