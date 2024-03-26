Туристов поведет аудиогид по пещерному городу Эски-Кермен в Крыму

В Крыму запустили первый аудиогид по пещерному городу Эски-Кермен. Аудиотур разбит на 14 историй, каждая из которых длится около 1,5 минуты.

Узнать больше о пещерном городе Эски-Кермен в Крыму смогут туристы благодаря аудиогиду.

Аудиогид включает 14 историй, длительностью примерно по полторы минуты каждая. Благодаря этой экскурсии гости города получат целостное представление о жизни и культуре древнего Эски-Кермена.

«При поддержке Фонда президентских грантов появился первый аудиогид по одному из самых атмосферных мест Крыма - пещерному городу Эски-Кермен. Экскурсия по крепости, которой уже больше 1,5 тыс. лет, может занимать 6-8 часов. Длина полиса - больше километра. Чтобы увидеть все улицы, калитки, казематы и храмы, а также понять назначение помещений, можно воспользоваться новым аудиогидом по пещерному городу»

– туристический портал региона

Стоит отметить, что Эски-Кермен – это достопримечательность, а целая страница истории, написанная в камне. Его название переводится как «Старая крепость», и именно крепостными стенами и мощеными улицами древний город встречал своих обитателей много веков назад.

Аудиогид помогает восстановить картину жизни города. Теперь каждый желающий может услышать истории о защитных сооружениях, отшельниках, что укрывались в пещерах, и о том, какова была обыденная жизнь в средневековом городище.