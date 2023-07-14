Слабовидящим расскажет об истории казачества на Ставрополье аудиогид

Для слабовидящих был создан аудиогид, рассказывающий об истории казачества на Ставрополь. Он включает в себя аудиозаписи о 98 локациях, связанных с казачьей историей, культурой и современностью сообщества казаков.

На Ставрополье создали аудиогид для слабовидящих. Этот инновационный проект открывает двери в мир казачьей культуры и истории, делая его доступным для всех.

О казачьих местах и аудиогиде

«В рамках некоммерческого проекта „Маршруты казачьего Ставрополья 2.0“ мы создали первый в регионе аудиогид по казачьим местам для слабовидящих. Он включает в себя аудиозаписи о 98 локациях, связанных с казачьей историей, культурой и современностью, 38 казачьих сказов и легенд, характерных именно для нашего региона. Также аудиогид рассказывает о 5 событийных зрелищных мероприятиях, которые ежегодно проводят казаки края»

– руководитель проекта Наталья Гребенькова.

Она отметила, что Ставропольский край богат на удивительные места, связанные с казачьей традицией. От крепостей и казачьих селений до памятников и музеев - здесь каждый уголок пропитан историей казачества. Аудиогид для слабовидящих создан с целью рассказать об этих местах, оживить их историю и помочь каждому погрузиться в уникальную атмосферу прошлого.

Что включает в себя аудиогид?

Аудиогид содержит информацию о самых значимых локациях, связанных с казачьей историей и культурой. Вы сможете узнать о героях казачьих сказаний, о великих событиях и обычаях, которые сделали казаков такими уникальными. Кроме того, аудиогид включает в себя местные казачьи сказы и легенды, которые передают дух и настроение тех времен.

Аудиогид по казачьим местам для слабовидящих в Ставропольском крае – это уникальная возможность окунуться в мир казачьей культуры и истории, даже если у вас есть ограничения зрения, отмечают авторы проекта.