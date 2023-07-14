Аудиогидами по Сочи станут звезды российской эстрады

Опубликовано: 22:33, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Сочи для озвучки аудиогидов на экскурсионных маршрутах по городу-курорту намерены пригласить звезд российской эстрады. Возможно, ими станут уроженцы курортного города.

Популярные узнаваемые артисты российской эстрады могут стать "голосами" аудиогидов, которые будут использоваться на экскурсионных маршрутах города-курорта Сочи, рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилл Ярыш.

Маршрутов в городе пока немного – всего пять, они пешие, бесплатные и находятся в пределах центра курорта: их разработали вместе с экскурсионными бюро и установили на них навигационные указатели, передает РИА Новости.

С введением аудиогидов на этих указателях будут размещены QR-коды, которые и позволят воспользоваться новинкой, озвученной голосом звезды эстрады, рассказали в мэрии.

Идея хороша – было бы замечательно, если бы можно было бы прогуляться на экскурсии "Исторический бульвар", сопровождаемой голосом уроженца Сочи Григория Лепса, побродить по "Музеям природы и культуры города Сочи" вместе с Андреем Григорьевым-Аполлоновым, увидеть "Врата солнечного города", о которых рассказывает Михаил Галустян, а рассказать о "Сочи - город-госпиталь. Подвиг во имя жизни" прекрасно смог бы гостям курорта Стас Михайлов.