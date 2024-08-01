Вестник Кавказа

Кисловодск и Суздаль стали городами-побратимами

Статуя орла в Кисловодском национальныом парке
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Городами-побратимами стали Кисловодск и Суздаль. Соглашение об этом подписали главы городов Евгений Моисеев и Алиса Бирюкова.

Кисловодск и Суздаль подписали соглашение о сотрудничестве для развития туризма и культурного обмена. Сотрудничество будет включать в себя организацию культурных мероприятий, обмен опытом в сфере туризма, а также разработку совместных туристических программ.

«Наш список городов-побратимов пополнился городом Суздалем, который сегодня встречает свой юбилейный день рождения. В подарок подготовили пано из дерева с символами двух городов с символичным рукопожатием в знак того, что в день 1000-летия Суздаля мы объединили сердца наших жителей»

– Евгений Моисеев

В рамках культурного обмена планируется проведение выставок, концертов, мастер-классов и других мероприятий, которые помогут расширить горизонты туристов и познакомить их с культурным наследием обоих городов. Такой обмен опытом позволит каждому из городов узнать больше о культуре, традициях и обычаях друг друга, что способствует дальнейшему развитию туризма.

Соглашение о сотрудничестве также предусматривает совместные усилия по развитию инфраструктуры, рекламе и маркетингу туристических направлений обоих городов. Это включает в себя улучшение гостиничного сервиса, развитие экскурсионных программ, рекреационных зон, спортивных мероприятий и других возможностей.

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