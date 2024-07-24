Кисловодск намерен нарастить турпоток на 10%

Руководство Кисловодска рассказало об ощутимом приросте туристического потока в курортном городе, отметив, что власти намерены довести этот показатель в текущем году до 10%.
"В этом году рост не все могут показать, но Кисловодск продолжает показывать — плюс 4% за первые пять месяцев. По итогу года, я уверен, рост будет более 10%. В прошлом году мы показали более 20% [рост турпотока]. С 2019 года мы выросли на 78%"
– глава Кисловодска Евгений Моисеев
Далее было отмечено, что за последние пять лет туристический поток в Кисловодске увеличился почти на 80%.
Один из ключевых факторов, способствующий росту туристического потока в Кисловодске, – это многообразие предлагаемых развлечений и возможностей для отдыха. Город славится своими лечебными источниками, живописными природными пейзажами, а также богатым культурным наследием.