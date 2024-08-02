Призеров и победителей ОИ-2024 наградят орденами в Грузии

Грузинское руководство пообещало наградить призеров и победителей Олимпиады в Париже. Им вручат ордены и крупные денежные суммы.

В Грузии вручат награды призерам и чемпионам Олимпийских игр, завершившихся накануне в Париже. Об этом сообщил премьер-министр республики.

"Мы провели консультации с председателем парламента и считаем, что призеров следует наградить орденом Чести. Что касается олимпийских чемпионов, то они должны быть награждены орденом Победы имени святого Георгия. Это наша позиция"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства подчеркнул, что по этому случаю будет организована официальная презентация.

Кроме того, медалистам обещают выдать денежные премии. Обладатели "золота" получат по 1 млн лари (около $370 тыс), "серебра" – по 500 тыс (примерно $185 тыс), "бронзы" – по 250 тыс (в районе $92 тыс).

Грузия на Олимпиаде

Сборная Грузии заняла в медальном зачете 24-е место, завоевав семь наград разной пробы. Еще ни разу в истории она не поднималась так высоко. До ОИ-2024 лучшим результатом было 26-е место на Играх в Пекине в 2008 году.