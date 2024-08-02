Курорт «Архыз» ждет иностранных туристов

На курорте «Архыз» с 2025 года намерены принимать группы иностранных туристов. В частности, планируется, что курорт посетят группы из Ирана и Турции.

Руководство курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии в 2025 году заявило о том, что намерено подготовить курорт для привлечения иностранных туристов, включая организованные группы из Ирана и Турции. Это не только способ привлечь новых гостей, но и укрепить международные связи, расширить культурный обмен и увеличить экономический потенциал местных предприятий.

«Если говорить о массовом привлечении иностранных туристов, то работа активно ведется. Первые туристы из Ирана уже поехали на курорты Красной поляны, горизонт стран планируется расширять – это и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, Турция, страны Азии. Я предполагаю, что обкатают Красную поляну, и в 2025 году мы будем встречать эту аудиторию здесь»

– гендиректор курорта Роман Киранчук

По его словам, туристическая отрасль является одним из ключевых секторов экономики Кавказа, и развитие приема иностранных групп в «Архызе» способствует увеличению прибыли от туристического бизнеса.

Планы руководства курорта «Архыз» включают в себя создание специализированных программ для иностранных туристов, адаптированных под интересы и потребности гостей из Ирана и Турции. Это включает в себя предоставление услуги перевода, культурных экскурсий, организацию тематических мероприятий и другие возможности, которые сделают пребывание иностранных гостей максимально комфортным и интересным.

Важным шагом в развитии туризма становится также улучшение инфраструктуры и сервиса курорта «Архыз». Развитие гостиничного бизнеса, ресторанов, транспортной системы и других туристических объектов повысит конкурентоспособность курорта и способствует привлечению новых гостей из разных стран.