По лесу рядом с курортным Новороссийском разгуливает медведь

Лес курортного Новороссийска облюбовал косолапый – власти города предупредили население, призвав жителей города и отдыхающих быть бдительными и держаться от леса подальше.

Власти Новороссийска предупредили об обнаруженном в лесу медведе – об этом написало МКУ "Управление по делам ГО и ЧС города Новороссийска".

Жителей города и отдыхающих предупредил в своем Telegram-канале и замглавы города Александр Яменсков.

"Работниками перевалочного комплекса "Шесхарис" АО "Черномортранснефть" неоднократно стали фиксироваться факты появления в прилегающем лесном массиве опасного хищника – медведя. Медведь был обнаружен вблизи электрической подстанции Пенайской. По имеющейся информации, ранее медведь также был зафиксирован фотоловушкой, установленной охотниками в лесном массиве в районе ст. Неберджаевской"

- Александр Яменсков

Заместитель градоначальника призвал жителей и гостей города-героя воздержаться от посещений лесных зон Мархотского хребта во избежание встречи с опасным хищником и соблюдать меры безопасности до момента отлова и транспортировки медведя на территорию заповедника, дав несколько дельных советов, в том числе:

не ходить по одному и брать с собой нож или фальшфейер - самое эффективное средств отпугивания медведей;

не сходить с основных туристических троп;

не ходить по звериным тропам, которые могут вывести напрямую к хищнику.