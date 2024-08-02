Ребенок трагически погиб под колесами автомобиля на трассе на Кубани

Трагедия случилась сегодня ночью на дороге к Абхазии. Ребенок неожиданно вышел из машины на трассу и был сбит другим автомобилем. Мальчик умер на месте ДТП.

Смертельная автоавария произошла ночью на трассе в Туапсинском районе, рассказали в кубанском МВД.

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось в 03:20. Местом трагедии стала автодорога "Джубга – Сочи – граница с Абхазией.

Машина "Киа" ехала по трассе. В какой-то момент она остановилась посреди дорогу, и из салона на дорогу вышел восьмилетний ребенок.

Ехавший следом 25-летний водитель "Мерседеса" не успел затормозить и сбил мальчика. Ребенок отлетел в остановившуюся "Хонду".

"К несчастью, несовершеннолетний скончался на месте ДТП"

– МВД

В ГАИ призвали автолюбителей к бдительности и напомнили, что останавливать машину можно только в безопасных местах.