Вестник Кавказа

Река Хварши разрушила мост в Дагестане

Река Хварши разрушила мост в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Разгул стихии стал причиной разрушения автомобильного моста в одном из районов Дагестана. О ЧП рассказали в МЧС республики. Спасатели выезжают на место событий.

Мост для автомобилей уничтожен из-за непогоды в Дагестане, рассказали в региональном МЧС.

ЧП случилось в горном Цумадинском районе. Информацию о нем ведомство разместило примерно в 20.45 мск.

Согласно сообщению спасателей, на месте событий прошли сильные дожди. Из-за них уровень воды в реке Хварши поднялся настолько, что потоки уничтожили автомобильный мост.

В результате транспорт не может добраться в пять сел. Однако до них все же можно дойти пешком.

"В целях уточнения обстановки в 06:00 12 августа с Махачкалы выезжает оперативная группа МЧС"

– министерство

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1045 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экс-министр спорта Дагестана обвинен в убийстве

Экс-министр спорта Дагестана обвинен в убийстве

Сколько медалей Олимпиады в Париже завоевали выходцы с Северного Кавказа?

Сколько медалей Олимпиады в Париже завоевали выходцы с Северного Кавказа?

Школы Дагестана перейдут на электронные дневники

Школы Дагестана перейдут на электронные дневники

Прокуратура отдала под суд владельцев нелегальной автомастерской в Дербенте

Прокуратура отдала под суд владельцев нелегальной автомастерской в Дербенте

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы