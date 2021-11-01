Река Хварши разрушила мост в Дагестане

Разгул стихии стал причиной разрушения автомобильного моста в одном из районов Дагестана. О ЧП рассказали в МЧС республики. Спасатели выезжают на место событий.

Мост для автомобилей уничтожен из-за непогоды в Дагестане, рассказали в региональном МЧС.

ЧП случилось в горном Цумадинском районе. Информацию о нем ведомство разместило примерно в 20.45 мск.

Согласно сообщению спасателей, на месте событий прошли сильные дожди. Из-за них уровень воды в реке Хварши поднялся настолько, что потоки уничтожили автомобильный мост.

В результате транспорт не может добраться в пять сел. Однако до них все же можно дойти пешком.

"В целях уточнения обстановки в 06:00 12 августа с Махачкалы выезжает оперативная группа МЧС"

– министерство