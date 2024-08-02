Сели и камнепады закрыли несколько дорог в Дагестане

Ливни не прекращаются в горах Дагестана – их последствия стали причиной повреждения ряда дорог, власти призывают к бдительности на дорогах, особенно по ночам, сообщает Дагестанавтодор.
Сильнее всего пострадал Цумадинский район. Там были повреждены три дороги, все – местного значения.
На дороге "Подъезд от автодороги Агвали – Шаури – Кидеро к с. Хварши" сель уничтожил временный мост, а также полку дороги, в результате нарушено автомобильное сообщение с селами Сантлада, Хонох, Хварши и Инхоквари. Движение, по предварительным оценкам, будет открыто только 20 августа.
Из-за перекрытия дороги от Нижнего Хваршини до Верхнего Хваршини транспорт не может попасть в Верхний Хваршини, Цихалак и Хушет. Транспортное сообщение по ней может быть запущено 16 августа.
Дорога "Подъезд от автодороги Агвали – Шаури – Кидеро к с. Кеди через с. Саситли" также закрыта, недоступны для автомобилей села Саситли и Кеди. Возможно, она откроется послезавтра.
В Шамильском районе произошел камнепад на дорогае республиканского значения "Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал". Обвал продолжается, предварительно расчистить дорогу можно будет только утром. Ориентировочно она будет открыта завтра в полдень.
В Дагестанавтодоре уточнили, что ливни не прекращаются, так что возможны новые ЧП.
"Водителей транспортных средств призываем без крайней необходимости не выезжать в горные районы в ночное время, быть бдительными и соблюдать предельную осторожность при проезде опасных участков!"
– ведомство