Сели и камнепады закрыли несколько дорог в Дагестане

Мощные ливни, которые начались недавно и продолжаются в районах Дагестана, вызвали сели и камнепады. Эти природные катаклизмы разрушили несколько дорог – в Цумадинском и Шамильском районе.

Ливни не прекращаются в горах Дагестана – их последствия стали причиной повреждения ряда дорог, власти призывают к бдительности на дорогах, особенно по ночам, сообщает Дагестанавтодор.

Сильнее всего пострадал Цумадинский район. Там были повреждены три дороги, все – местного значения.

На дороге "Подъезд от автодороги Агвали – Шаури – Кидеро к с. Хварши" сель уничтожил временный мост, а также полку дороги, в результате нарушено автомобильное сообщение с селами Сантлада, Хонох, Хварши и Инхоквари. Движение, по предварительным оценкам, будет открыто только 20 августа.

Из-за перекрытия дороги от Нижнего Хваршини до Верхнего Хваршини транспорт не может попасть в Верхний Хваршини, Цихалак и Хушет. Транспортное сообщение по ней может быть запущено 16 августа.

Дорога "Подъезд от автодороги Агвали – Шаури – Кидеро к с. Кеди через с. Саситли" также закрыта, недоступны для автомобилей села Саситли и Кеди. Возможно, она откроется послезавтра.

В Шамильском районе произошел камнепад на дорогае республиканского значения "Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал". Обвал продолжается, предварительно расчистить дорогу можно будет только утром. Ориентировочно она будет открыта завтра в полдень.

В Дагестанавтодоре уточнили, что ливни не прекращаются, так что возможны новые ЧП.

"Водителей транспортных средств призываем без крайней необходимости не выезжать в горные районы в ночное время, быть бдительными и соблюдать предельную осторожность при проезде опасных участков!"

– ведомство