Школьные медкабинеты в Дагестане приведут к единым стандартам

Оборудование медицинских кабинетов в школах Дагестана столь разнообразно, что его давно следует привести к единым, федеральным стандартам, призвала министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

Медицинские кабинеты в школах Дагестана столь "разношерстны", что их давно пора привести к единому стандарту, соответствующему федеральным требованиям, сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Оснащение медицинских кабинетов должно проводиться за счет муниципалитетов, это их прямые полномочия. При этом за лекарственные препараты отвечает медучреждение"

- Татьяна Беляева

Обеспечение медикаментами и расходными материалами, такими, как перевязочные материалы, средства антисептики и прочее, Минздрав обычно берет на себя, но там есть и перечень, включающий мебель, технику и т.д. - вот это полномочия муниципалитета, - отметила министр, призвав глав городов и районов изыскать варианты оборудовать медицинские кабинеты.