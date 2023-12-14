Зять экс-президента Армении украл у государства $350 млн

Близкий родственник одного из зачинщиков армяно-азербайджанского конфликта, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, Микаел Минасян стал фигурантом нового уголовного дела – теперь его обвиняют в создании преступного сообщества.

Объявленный ранее в розыск по нескольким обвинениям зять зачинщика армяно-азербайджанского конфликта и экс-президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян может понести ответственность в рамках нового уголовного дела, рассказали в Генпрокуратуре Армении.

По данным надзорного ведомства, Минасян, прежде занимавший пост посла в Ватикане, основал преступное сообщество и позже руководил им. Криминальная группировка под управлением Минасяна, уточнили в Генпрокуратуре, занималась целым рядом преступлений. Среди них особо крупное мошенничество, антиконкурентная деятельность, взятки, использование служебного положения и отмывание денег, передает Общественное телевидение Армении.

В общей сложности от действий преступников государство потеряло около $350 млн.

Самому Минасяну вменяются такие преступные деяния, как покупка долей в компаниях в Армении и за рубежом, оборот незаконно полученных денег, уклонение от налогов, нелегальный бизнес, дача взятки. Всем этим он занимался, пользуясь своим служебным положением. Кроме того, родственник бывшего президента взял под свой контроль ряд СМИ и телеканалов.

В числе прочего Минасян, по информации Генпрокуратуры, сумел присвоить имущество Госрадио Армении, Зангезурского медно-молибденового комбината. Он также стал владельцем на незаконных основаниях акций "Спайка", не давал вести бизнес конкурентам. В общей сложности по этим и другим деяниям известно о 76 преступных эпизодах.

Минасян не единственный, кто обвиняется по этому делу, – в числе подозреваемых всего 13 человек, под арестом находятся уже трое. Сам зять Саргсяна уже числится в розыске по другим преступлениям.

Напомним, Микаел Минасян, после прихода к власти в Армении своего тестя Сержа Саргсяна в 2008 году, занял пост первого замглавы администрации президента и проработал на нем несколько лет. Затем, с 2013-го до ухода Саргсяна в результате "бархатной революции" в 2018 году, служил послом в Ватикане.