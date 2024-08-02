Вестник Кавказа

Об опасной погоде в Абхазии предупредили в МЧС

Горная река
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стихия может вызвать ЧС в ближайшее время в Абхазии. Предупреждение в связи с возможными природными катаклизмами распространило МЧС республики.

Уровень воды в реках может подняться до опасных отметок в ближайшее время в Абхазии, рассказали в МЧС республики.

По данным ведомства, к этому могут привести мощные ливни в горах.

В качестве мер предосторожности в МЧС настоятельно рекомендуют как жителям страны, так и тем, кто приехал в Абхазию на отдых, не оставлять машины и не разбивать палатки на берегах рек. Для купания надо выбирать места со спокойной водой, при этом следить за тем, чтобы рельеф дна был безопасным.

На данный момент, добавили в министерстве, уже вышла из берегов одна река – Мачара (Гулрыпшский район). Вода подтопила туристический объект "Черниговка" и повредила там одну постройку. Спасатели МЧС приехали на на место подтопления, но к их приезду эвакуация была проведена своими силами, передает Sputnik Абхазия.

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