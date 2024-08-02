Вестник Кавказа

Первый НПЗ в Грузии будет строиться 3-4 года

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стали известны подробности строительства первого нефтеперерабатывающего завода в Грузии, который расположится у города Кулеви, рядом с нефтяным терминалом SOCAR.

Создание первого для Грузии НПЗ в Кулеви (муниципалитет Хоби, Самегрело – Верхняя Сванетия) займет три-четыре года, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на план реализации проекта.

Предприятие будет возведено в свободной индустриальной зоне Кулеви, у нефтяного терминала SOCAR. Подробный план строительства был принят 31 июля, пишет BMG.

Завод будет возводиться в шесть этапов. На первом этапе его мощность составит порядка 1,1 млн т в год, далее она вырастет до более 2,9 млн т.

НПЗ разместится на площади почти 600 тыс кв км. Владелец земли – компания Black Sea Petroleum. Она и будет строить завод.

Предполагается, что предприятие будет соответствовать европейским стандартам. Его продукция пойдет на местный рынок, она будет более дешевой, чем импортные аналоги.

Объем инвестиций в проект – $30 млн.

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