Под Ялтой тушат горно-лесной заповедник

Сегодня утром в лесу под Ялтой вспыхнул пожар, огонь охватил часть Ялтинского горно-лесного заповедника, площадь пожара пока небольшая, а низовой огонь удалось быстро локализовать благодаря слаженным действиям огнеборцев.

В районе Ялты вспыхнул заповедный лес. Возгорание произошло на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника в районе Васильевки, сообщает Telegram-канал МЧС Крыма.

"Сегодня утром поступило сообщение о возгорании в ГО Ялта вблизи Южнобережного шоссе. Произошло возгорание лесной подстилки. Тушение пожара осложняется труднодоступной горно-лесной местностью"

- МЧС Крыма

Для ликвидации пожара на место направили 13 человек и 5 единиц техники, однако впоследствии группировку огнеборцев усилили сотрудниками Ялтинского горно-лесного заповедника. Благодаря скоординированным действиям спасателей, на данный момент огонь удалось локализовать на площади в 0,13 га.

Сейчас проливкой пожара занимаются сотрудники Ялтинского горно-лесного заповедника и МЧС России: от РСЧС на месте возгорания в заповеднике работают 34 человека и 12 единиц техники, из них от МЧС России - 14 человек личного состава и 4 единицы техники, говорится в сообщении спасателей.