Армянский бизнес жалуется на террор Комитета госдоходов

Комитет госдоходов (КГД) Армении терроризирует армянских бизнесменов, пытаясь "выбить" из них максимальные суммы для пополнения основательно сократившихся бюджетных поступлений, написал в соцсети основатель Союза предпринимателей "Манташов" Ваграм Миракян.
"В последнее время КГД арестовывает предпринимателей, проводит расследования на предмет мошенничества, не возвращает дебет бизнеса по НДС и т. д. Причина в том, что бюджетные поступления - меньше ожидаемых, а экономика развивается медленнее запланированного"
- Ваграм Миракян
При этом армянские налоговики не чураются даже проблем с законом – так, КГД может начать расследование, если предприниматели допустили нарушения или пытались скрыть сумму, превышающую 10 млн драмов ($25 тыс), хотя для крупного бизнеса такое нарушение возможно даже при ошибке бухгалтеров. При этом они применяют арест лишь на основании мнения налогового инспектора, подчеркнул глава Союза предпринимателей.
Своими нападками на бизнесменов и многочисленными арестами КГД имитирует кипучую деятельность, не идя ни на какие контакты с предпринимателями, а инициируемые ими законодательные изменения лишь препятствуют бизнес-деятельности, отмечает Миракян.
Из станы отмечается большой отток капитала – не уверенные в завтрашнем дне бизнесмены предпочитают вывезти свои деньги из страны, а не оказаться за решеткой из-за указания полуграмотного налогового инспектора, – добавил бизнесмен.