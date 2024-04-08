Армянский бизнес жалуется на террор Комитета госдоходов

Комитет государственных доходов Армении устроил настоящий террор бизнесменам страны – дело доходит до их арестов, рассказал основатель Союза предпринимателей "Манташов" Ваграм Миракян.

Комитет госдоходов (КГД) Армении терроризирует армянских бизнесменов, пытаясь "выбить" из них максимальные суммы для пополнения основательно сократившихся бюджетных поступлений, написал в соцсети основатель Союза предпринимателей "Манташов" Ваграм Миракян.

"В последнее время КГД арестовывает предпринимателей, проводит расследования на предмет мошенничества, не возвращает дебет бизнеса по НДС и т. д. Причина в том, что бюджетные поступления - меньше ожидаемых, а экономика развивается медленнее запланированного"

- Ваграм Миракян

При этом армянские налоговики не чураются даже проблем с законом – так, КГД может начать расследование, если предприниматели допустили нарушения или пытались скрыть сумму, превышающую 10 млн драмов ($25 тыс), хотя для крупного бизнеса такое нарушение возможно даже при ошибке бухгалтеров. При этом они применяют арест лишь на основании мнения налогового инспектора, подчеркнул глава Союза предпринимателей.

Своими нападками на бизнесменов и многочисленными арестами КГД имитирует кипучую деятельность, не идя ни на какие контакты с предпринимателями, а инициируемые ими законодательные изменения лишь препятствуют бизнес-деятельности, отмечает Миракян.

Из станы отмечается большой отток капитала – не уверенные в завтрашнем дне бизнесмены предпочитают вывезти свои деньги из страны, а не оказаться за решеткой из-за указания полуграмотного налогового инспектора, – добавил бизнесмен.