Пожар в Грузии унес жизнь двух детей

Двое детей детсадовского возраста погибли в пожаре в грузинском Зугдиди из-за загоревшейся свечки. МВД республики уточняет детали произошедшего.

Ужасный пожар, где погибли дети, случился в жилом доме в грузинском городе Зугдиди на западе страны, рассказали местные СМИ.

Возгорание случилось в квартире на улице Букия. В результате, погибло двое детей – пяти и шести лет. Двое взрослых остались живы, но попали с ожогами в больницу.

Предварительно причиной пожара считается горевшая свеча в одной из комнат. Ее зажгли из-за того, что в квартире нет электричества. Жилье арендовала многодетная мать с четырьмя детьми.

МВД Грузии продолжает расследование.