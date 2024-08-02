Вестник Кавказа

Пожар в Грузии унес жизнь двух детей

Пожар в Грузии унес жизнь двух детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое детей детсадовского возраста погибли в пожаре в грузинском Зугдиди из-за загоревшейся свечки. МВД республики уточняет детали произошедшего.

Ужасный пожар, где погибли дети, случился в жилом доме в грузинском городе Зугдиди на западе страны, рассказали местные СМИ.

Возгорание случилось в квартире на улице Букия. В результате, погибло двое детей – пяти и шести лет. Двое взрослых остались живы, но попали с ожогами в больницу.

Предварительно причиной пожара считается горевшая свеча в одной из комнат. Ее зажгли из-за того, что в квартире нет электричества. Жилье арендовала многодетная мать с четырьмя детьми.

МВД Грузии продолжает расследование.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
740 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

3 дворянские усадьбы Грузии, которые стоит посмотреть

3 дворянские усадьбы Грузии, которые стоит посмотреть

Что нужно знать перед поездкой в Телави - центр грузинского виноделия

Что нужно знать перед поездкой в Телави - центр грузинского виноделия

Грузия уберет мусор с пляжей

Грузия уберет мусор с пляжей

Что посмотреть в Зугдиди

Что посмотреть в Зугдиди

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы