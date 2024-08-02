В Баку встретили олимпийскую сборную Азербайджана

Минувшей ночью в бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев приземлился самолет со сборной азербайджанских спортсменов, успешно выступивших на Олимпийских играх в Париже.

Сборная Азербайджана, триумфально выступившая на летних Олимпийских играх в Париже-2024, вернулась на Родину – аплодисментами в Международном аэропорту Гейдар Алиев в бакинском поселке Бина ее встречали родственники, члены семей, спортивная общественность, а также представители министерства молодежи и спорта и НОК Азербайджана.

Самолетом из Парижа в Баку прилетели все азербайджанские спортсмены, в том числе пятеро призеров Олимпийских игр, руководство, а также другие члены делегации, передает Trend.

Напомним, для Азербайджана парижская Олимпиада получилась одной из самых успешных в истории. Азербайджанские спортсмены завоевали во Франции семь наград разной пробы - 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. По количеству медалей успешнее была только Олимпиада 2012 года в Лондоне, когда Азербайджан завоевал девять наград. При этом с точки зрения места в медальном зачете на Играх в Париже достигнут лучший результат: 30-е место против 32-го на ОИ-2012.