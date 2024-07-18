Вестник Кавказа

До конца года на Ставрополье обновят электросети курортов

До конца года на Ставрополье обновят электросети курортов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже до конца текущего 2024 года ПАО "Россетти" направят 5,6 млрд рублей на модернизацию электросетей на курортах Ставропольского края – этот и другие вопросы обсудили в Москве глава региона и гендиректор компании.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин накануне провели рабочую встречу в Москве, в ходе которой обсудили проекты по увеличению надежности и пропускной способности электросетей региона, сообщила пресс-служба энергокомпании.

Как отметил Владимиров, власти региона заинтересованы в модернизации системы энергоснабжения, и в первую очередь - на Кавказских Минеральных Водах, передает "АиФ-Ставрополье".

"На Ставрополье активно развиваются как "флагманские" для региона сферы агропромышленности и туризма, так и наукоемкие производства, растут темпы ввода жилья, а также транзитные транспортные потоки. Этим обусловлена активная работа в сетевом комплексе"

- Андрей Рюмин

Глава компании заверил, что на модернизацию и развитие энергетической инфраструктуры края будет направлено свыше 5,6 млрд рублей, что позволит реконструировать подстанции и линии электропередачи 110-500 кВ, питающие Невинномысск и курорты Кавминвод.

Также будет произведена модернизация в промышленных зонах края, где необходимо увеличить поставки электричества.

Стороны в ходе беседы обсудили улучшение электроснабжения краевого центра города Ставрополя и Предгорного округа, а также подготовку к осенне-зимнему периоду.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1380 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Суд &quot;отлучил&quot; &quot;ДагЭнерЖи&quot; от электросетей Кизилюрта

Суд "отлучил" "ДагЭнерЖи" от электросетей Кизилюрта

Крымская Алушта и 10 сел остались без света

Крымская Алушта и 10 сел остались без света

Ветер оставил без света часть селений Кабардино-Балкарии

Ветер оставил без света часть селений Кабардино-Балкарии

США предложили Армении заменить Мецаморскую АЭС на малый модульный реактор

США предложили Армении заменить Мецаморскую АЭС на малый модульный реактор

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы