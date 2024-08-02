Об ответе Ирана на убийство Хании рассказал советник президента

Тегеран даст "зрелый" ответ на убийство Исмаила Хании, – так охарактеризовал планы Ирана советник президента Али Асгар Шафиян. По его словам, по всей видимости, ответные действия будут аналогичны вызвавшему их событию.

Реакция Исламской Республики на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании поступит и будет более рациональной, чем могла бы быть несколько десятков лет назад, рассказал советник иранского президента Али Асгар Шафиян.

"Может быть, 40 лет назад некоторые действия Ирана… были эмоциональными"

– иранский политик в комментарии для Washington Post

По его словам, сейчас Тегеран намерен дать "зрелую" реакцию.

Издание уточняет, что, по словам советника президента, ответные меры, которые сейчас готовит Иран, скорее всего не будут представлять собой массированную атаку на Израиль, подобную той, что была совершена в апреле.

Шафиян обратил внимание на то, что Хания был убит в ходе "разведывательной операции". Соответственно, пояснил он, Тегеран собирается дать похожий ответ, причем эти действия будут осуществлены "на схожем уровне".