Власти Бухарской области получили нагоняй за избыток выращиваемых овощей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал руководство Бухарской области страны за излишнее производство овощей и фруктов и отсутствие необходимых региону инноваций в промышленности.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев накануне провел совещание по вопросам развития промышленности по итогам своего визита в Бухарскую область, внедрения в регионе альтернативных источников энергии и создания привлекательных условий для его промышленных предприятий.

В Бухарской области сегодня строится 3 крупных газохимических проекта, 10 солнечных и ветряных электростанций. Им нужны запасные части, однако вместо того, чтобы думать об этом, регион занимается только сельским хозяйством, ежегодно производя 1,5 млн т фруктов и овощей, что в два раза превышает потребности региона, передает Podrobno.uz.

При этом лишь 11% производимых овощей и фруктов перерабатываются на месте, а 30% выбрасываются при транспортировке. Хранить их тоже негде - мощность четырех небольших центров логистики области составляет всего 66 тыс т хранения.

В то же время президент отметил, что особым спросом на внешнем рынке пользуется бухарский хлопок, однако используется это не в полной мере – глава государства поставил задачу уже сейчас подготовиться к выращиванию продуктивного хлопка и зерна в следующем году на 50% посевных площадей.