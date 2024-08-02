Вестник Кавказа

Кобахидзе отменил фестиваль авторитаризма в Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Премьер Грузии заявил, что в стране не будет фестиваля авторитаризма и назначил на 26 октября фестиваль демократии. Он также добавил, что Михаил Саакашвили развязал конфликт в 2008 году по указке извне.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе объявил дату фестиваля демократии в стране. Он заявил, что он состоится 26 октября после победы "Грузинской мечты" на выборах в парламент.

Глава правительства также сообщил, что в Грузии не будет фестиваля авторитаризма. Кобахидзе подчеркнул, что проведение подобного рода мероприятий в Грузии говорит о внешних попытках вернуть в страну авторитаризм.

"Фестиваль авторитаризма в Грузии не состоится, настоящий фестиваль демократии состоится 26 октября, когда победит "Грузинская мечта"

- Ираклий Кобахидзе

Он также рассказал о последствиях авторитаризма для Грузии, напомнив о годах президентства Михаила Саакашвили. Кобахидзе добавил, что экс-руководитель страны развязал конфликт в 2008 году по указке извне.

Премьер заявил, что период главенства Саашкашвили сопровождался систематическим рэкетом бизнеса, пытками людей, захватом телевидений и фальсификацией выборов.

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