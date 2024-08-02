Вестник Кавказа

Часть Пятигорска осталась без воды до вечера

Часть Пятигорска осталась без воды до вечера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске до 18.00 вторника частично ограничена подача воды потребителям. Отключение воды связано с ремонтом на водопроводе.

Сегодня в Пятигорске жители некоторых улиц столкнулись в отключением воды - ведутся ремонтные работы.

«Временные ограничения, связанные с АВР, коснутся 450 абонентов. Территориально это улицы Партизанская, Пестова, Теплосерная (от № 60 по № 62), Бунимовича, переулки Автовокзальный, Тебердинский, Узкий»

– Ставрополькрайводоканал

Ремонт водопровода осуществляется по улице Партизанская. В связи с этим до 18.00 действует ограничение в подаче воды.

Отключенным от водоснабжения жителям по заявкам осуществляется подвоз воды.

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