Часть Пятигорска осталась без воды до вечера

В Пятигорске до 18.00 вторника частично ограничена подача воды потребителям. Отключение воды связано с ремонтом на водопроводе.
Сегодня в Пятигорске жители некоторых улиц столкнулись в отключением воды - ведутся ремонтные работы.
«Временные ограничения, связанные с АВР, коснутся 450 абонентов. Территориально это улицы Партизанская, Пестова, Теплосерная (от № 60 по № 62), Бунимовича, переулки Автовокзальный, Тебердинский, Узкий»
– Ставрополькрайводоканал
Ремонт водопровода осуществляется по улице Партизанская. В связи с этим до 18.00 действует ограничение в подаче воды.
Отключенным от водоснабжения жителям по заявкам осуществляется подвоз воды.