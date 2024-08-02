Сирийскую Саламию потрясло сильное землетрясение

Сильное землетрясение, магнитуда которого составляла 5,5, было зафиксировано минувшей ночью рядом с сирийским городом Саламия с населением в почти 100 тысяч человек, данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Минувшей ночью в Сирии произошло землетрясение магнитуда которого составляла 5,5, сообщил Евро-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 4 км к западу от города Саламия с населением 94,8 тыс человек, его очаг залегал на глубине 7 км, передает ТАСС.

Есть ли пострадавшие и разрушения, а также то, как подземные толчки отразились на инфраструктуре города, не сообщается.