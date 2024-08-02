Казахстан поставил рекорд по приему мигрантов из Узбекистана

Только в первом полугодии нынешнего 2024 года Казахстан принял почти 5 тысяч мигрантов из соседнего Узбекистана – это больше чем в полтора раза превысило обычные показатели и стало рекордом за последние 5 лет.

Казахстан резко нарастил число этнических соотечественников, принимаемых страной на постоянное жительство из соседнего Узбекистана – только в первом полугодии в Казахстан из Узбекистана на ПМЖ прибыло 4 838 человек, что на 54% выше прошлогоднего уровня, а также рекорд как минимум за последние 5 лет.

Чаще всего прибывшие оседали в Мангистауской и Алматинской областях. Гораздо реже – в Алматы и Астане. При этом, ни Мангистауская, ни Алматинская области не относятся к регионам расселения переселенцев, - отметили в Первом кредитном бюро, передает Sputnik Казахстан.

Львиную долю прибывших из Узбекистана мигрантов составляют этнические казахи: власти страны расселяют их в восьми областях, предоставляя материальную помощь и выдавая сертификат на покупку жилья либо первый взнос по ипотеке.