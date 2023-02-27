Турецкие правоохранители раскрыли международную шпионскую киберсеть

В Турции раскрыли сеть кибершпионажа, которая похищала и продавала персональные данные пользователей всем желающим, в том числе и террористам – власти задержали 11 человек, причастных к ее работе.

В Турции работала международная шпионская киберсеть, которая собирала данные пользователей для последующей их перепродажи, сообщает турецкий телеканал A Haber.

"В рамках расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Анкары совместно с Главным командованием жандармерии и Национальным центром реагирования на киберинциденты была проведена совместная операция против международной сети кибершпионажа под руководством Национальной разведывательной организации (MIT), арестованы 11 человек"

- телеканал A Haber

Шпионская сеть, которую MIT отслеживал длительное время, перепродавала полученную персональную информацию, в том числе и террористическим организациям.

Сейчас сеть уничтожена, в стране заблокированы многие сайты, в отношении координаторов шпионской сети ведется расследование, а изъятые у них данные тщательно изучаются соответствующими спецслужбами, говорится в сообщении телеканала.

MIT продолжит работу по защите персональных данных, и ее операции не будут ограничиваться только Турцией – зарубежные связи организаторов сети будут тщательно изучены, а подобной деятельности будет поставлен надежный заслон, говорится в заявлении Национальной разведывательной организации, отмечает A Haber.