Вестник Кавказа

Жители Прикубанского округа Краснодара снова остались без света

Жители Прикубанского округа Краснодара снова остались без света
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре сегодня из-за аварии снова отключилось электричество – без света опять, уже второй раз за неделю, остались более 25 улиц Прикубанского района города, когда последствия аварии будут устранены, пока неизвестно.

Понедельник начался для жителей Краснодара новыми проблемами с электроснабжением – без электричества снова остались более 25 улиц в Прикубанском округе города, сообщает ЕДДС города.

Отключилось электричество в районе 15:50, после чего на место прибыла аварийная бригада энергетиков, передает "АиФ-Юг".

Пока каких-либо прогнозов они не дают, вполне возможно, что до утра свет в дома краснодарцев так и не вернется.

Напомним, в последний раз Прикубанский округ Краснодара остался без электричества в минувший четверг, 8 августа, но тогда масштаб аварии был скромнее – без света какое-то время оставались лишь 7 улиц – нагрузки не выдержали обеспечивающие его передачу трансформаторные подстанции.

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