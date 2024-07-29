Краснодар останется без света в понедельник

Жители более 30 улиц Краснодара временно останутся без света 5 августа. Это связано с плановым проведением работ на сетях.

В пятницу, 5 августа, жители более 30 улиц города Краснодара временно останутся без света. Плановое отключение связано с проведением работ по обслуживанию и модернизации электрооборудования. Планируется, что отсутствие электричества затронет как частные дома, так и многоэтажные жилые дома, а также некоторые объекты инфраструктуры.

«Подачу электричества ограничат на следующих улицах: ул. Старокубанская, ул. Минская, ул. Гаражная, ул. Аэродромная, ул. Рашпилевская, ул. Офицерская, ул. Нефтяная, ул. Захарова, ул. Южная, ул. Заводская, ул. Чекистов пр., ул. Тимашевский пр., ул. Тбилисский пр., ул. Малороссийский пр., ул. Мостовской пр., ул. Динской пр., ул. Тимашевский пр., ул. Обозный пер., ул. Целиноградская, ул. Новотитаровская, ул. Новосельская, ул. Ейское шоссе, ул. Большевистская, ул. Профессора Рудакова, ул. Гусника, ул. Мачуги, ул. Фадеева, ул. Ленина, ул. Шевченко, ул. Орджоникидзе, ул. Краевая, ул. Колхозная»

– Единая дежурно-диспетчерская служба города

Основной причиной планового отключения электроэнергии на указанных улицах является необходимость проведения технических работ. В ходе эксплуатации электросетей возникают износ, поломки и необходимость обновления устаревшего оборудования. Плановые отключения предназначены для обеспечения надежной работы энергосистемы и безопасности граждан, отмечает ЕДДС.