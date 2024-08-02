Река Баксан в КБР стала чище

Власти Кабардино-Балкарии завершили масштабные работы по очистке русла реки Баксан, протекающей в Эльбрусском районе региона – она стала глубже и полноводнее, а вот мелководья в ней поубавилось.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) серьезно почистили протекающую здесь реку Баксан, сообщает администрация главы КБР.

"Общая площадь расчистки составила 97,43 гектара. Специалисты очистили реку и ее притоки от остатков древесной растительности, коряг и корчей"

- администрация Казбека Кокова

Река реально преобразилась – она стала значительно глубже, по ее берегам пропал весь мусор, годами скапливавшийся здесь и образовывавший мелководные заводи, а следовательно, увеличилась пропускная и дренирующая способность ее русла, передает "Интерфакс".

Проводили очистные работы в рамках нацпроекта "Экология", большую помощь в работе над очисткой реки оказали и волонтеры проекта.