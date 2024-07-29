Турция стала главным посредником между Россией и Западом

Обмен заключенных между Россией и Беларусью с одной стороны и США и ФРГ с другой стороны состоялся накануне на территории государства, с самого начала специальной военной операции на Украине предлагавшего свои услуги посредника - Турецкой Республики.

Накануне Турция сыграла выступила посредником в крупнейшем со времен "холодной войны" обмене заключенными между Россией и Западом. Участие Анкары подтвердила Национальная разведывательная организация Турции (MIT). "Наша организация сыграла важную посредническую роль в этой операции — самой масштабной за последнее время. В Анкаре проведен обмен 26 заключенными из семи стран", — отмечается в заявлении MIT.

Крупнейший обмен заключенными

Россия и Беларусь обменялись заключенными с США и Германией непосредственно в Анкаре. В обмене участвовали граждане семи стран. 10 освобожденных направились в Россию, 13 - в Германию и еще трое в Соединенные Штаты. Еще три из названных MIT государств - это Польша, Словения и сама Турция. Среди помилованных Россией лиц значатся журналист Эван Гершкович и разведчик Пол Уилан. Президент России Владимир Путин лично встретил освобожденных россиян на трапе в аэропорту Внуково.

Надо сказать, что в последние месяцы у некоторых экспертов возникали сомнения относительно посреднических возможностей Турции. Давно при участии Анкары не происходило никакого взаимодействия между конфликтующими сторонами. Последний крупный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в конце июля при посредничестве ОАЭ. В начале июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и вовсе заявил, что Турция не может быть посредником в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Однако опыт крупнейшего обмена заключенных показал, что Анкара в состоянии быть посредником не только между Украиной и Россией, но и между Западом и Москвой. Учитывая, что в России причиной конфликта видят деструктивную политику США и расширение НАТО, примирительные шаги между Кремлем и Белым домом, в которых принимает участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, даже более ценны.

Успехи Турции-посредника

Если взглянуть на более ранний опыт участия Турции, то нельзя не вспомнить "зерновую сделку". К ней было множество претензий, и Москва в конце концов вышла из нее, но это тоже был один из потенциальных шагов по созданию условий для мира. Кроме того, Анкара участвовала в более ранних обменах военнопленных между Украиной и Россией.

Самое главное, на сегодняшний день Стамбульский формат оставался наиболее значимой попыткой достичь мира. Напомним, в марте 2022 года на турецкой территории прошли переговоры российской и украинской делегации. Мирный проект предполагал нейтральный статус Украины и отказ от размещения иностранных баз на украинской территории. 4 июля на встрече "ШОС+" Владимир Путин заявил, что "Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров".

Подход Турции к украинскому конфликту

Несмотря на затишье и конкуренцию стран-посредников (в числе которых значатся Китай, Швейцария, монархии Залива), Турция не перестает прилагать усилия, чтобы стать площадкой для подписания мирного договора. На последнем саммите НАТО в Вашингтоне Эрдоган раскритиковал США и ЕС за позиции по Украине. Он заявил об отсутствии у Запада "желаемого результата" на Украине даже после предоставления Киеву всей возможной поддержки. Турецкий лидер считает непозволительным участие НАТО в конфликте. Он дал понять, что у Анкары другой подход к конфликту, и нужно вернуться к дипломатии и подготовить площадку для переговоров.

"Турция с самого первого дня продолжает прилагать усилия для прекращения этой войны. Необходимо дать шанс дипломатии. В справедливом мире не будет проигравших. Я поделился этими оценками во время саммита", - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне.

Мир близок?

Надо отметить, что за последний месяц лидеры России и Украины стали чаще говорить о готовности к переговорам. Украинский президент Владимир Зеленский допустил участие в них Москвы и даже говорил о возможности отказа от территорий путем референдума. В США приближаются выборы, и шансы Дональда Трампа на победу остаются достаточно высокими. Во время телефонного разговора с Трампом после покушения на него Эрдоган выразил надежду, что выборы в США будут полезны для турецко-американских отношений. В Анкаре, так же как и в Тбилиси, надеются на победу Трампа.

Таким образом, можно сказать, что в Турции чувствуют ветер перемен. И в самый решающий момент Анкара готова приложить максимум усилий, чтобы внести свою лепту в глобальную разрядку и урегулирование конфликта на Украине.