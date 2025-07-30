Трамп предлагал ЕС купить энергоносители на $1 трлн в рамках сделки – СМИ

Politico: Вашингтон и Брюссель в рамках тарифной сделки договорились о закупке американских энергоресурсов на $750 млрд, хотя изначально Трамп предлагал сделку на $1 трлн.

Как сообщает Politico, президент США Дональд Трамп предлагал властям ЕС приобрести американских ресурсов в области энергетики на $1 трлн в рамках тарифной сделки. Взамен Трамп обещал ЕС отказ от пошлин в 30%.

По информации источника издания, Брюссель и Вашингтон в итоге договорились о сделке по ресурсам на $750 млрд за три года.

"Сначала цифры были довольно реалистичными, а потом президент сказал: "Я думаю, вам следует закупить [энергоресурсы] на $1 трлн в течение моего [президентского] срока". В итоге они остановились на $750 млрд, хотя и эта сумма вам может показаться огромной"

– источник Politico

Как пишет издание, власти ЕС стремятся преподнести сделку на $750 млрд как успех, несмотря на критику экономистов и "зеленых" активистов.

Напомним, что в конце июля США и ЕС договорились о 15-процентных тарифах на европейский импорт.