Камала Харрис может баллотироваться на пост президента США – СМИ

По данным СМИ, бывшая оппонентка Дональда Трампа на прошедших выборах Камала Харрис может еще раз баллотироваться на пост президента США. Ранее она объявила, что не будет выдвигаться на пост губернатора Калифорнии.

Бывший вице-президент США и экс-кандидат от демократов на пост главы Белого дома Камала Харрис не исключила возможности выдвинуть свою кандидатуру на будущих президентских выборах, сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

По данным издания, еще неизвестно, когда Харрис могла бы объявить о своем решении. Ранее она уже заявила, что не станет участвовать в выборах губернатора штата Калифорния в 2026 году.

"После серьезных размышлений я приняла решение, что не буду баллотироваться на пост губернатора"

- Камала Харрис

Она "продолжает игру в угадайку о ее политическом будущем", которая началась после ее сокрушительного поражения от Дональда Трампа на выборах президента, говорится в публикации. WP подчеркивает, что после этого она месяцами размышляла о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Калифорнии или уходе из политики в целом.

Напомним, что по итогам президентских выборов, Дональд Трамп набрал 312 голосов, а его оппонентка Камала Харрис – всего 226.