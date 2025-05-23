Трамп покидает Канаду и вылетает в США

Президент США Дональд Трамп досрочно покинет саммит G7 в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке, чтобы решить массу накопившихся дел, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Американский президент Дональд Трамп преждевременно покинет саммит "Большой семерки" (G7), проходящий в Кананаскисе (канадская провинция Альберта), и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент Трамп провел отличный день на саммите G7, подписав даже крупное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за происходящего на Ближнем Востоке президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств"

- Каролин Левитт

Трамп вернется в Вашингтон, чтобы успеть решить множество важных вопросов, добавила пресс-секретарь, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что Трамп останется в Канаде по крайней мере на сегодняшний день - у него было запланировано много личных встреч с мировыми лидерами на саммите G7.