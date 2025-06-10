Трамп проведет переговоры на саммите G7

Дональд Трамп встретится с мировыми лидерами в ходе саммита G7. Мероприятие пройдет с 15 по 17 июня в Канаде.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что у американского президента Дональда Трампа запланировано много личных встреч с мировыми лидерами на саммите G7.

"Я могу подтвердить, что будет достаточно много личных двусторонних встреч президента с другими иностранными лидерами"

- Кэролайн Ливитт

На вопрос о возможных переговорах с Владимиром Зеленским, а также руководителями Бразилии и Мексики Ливитт ответила, что график все встреч уточняется, о нем станет известно позже.

Стоит добавить, что сам саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня в канадской провинции Альберта.