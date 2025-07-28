Трамп ожидает визита Си Цзиньпина в США

По словам американского президента вероятно, что до конца текущего года он побывает в Китае, а затем Си Цзиньпин может посетить США. Визит Трампа может состояться в "не столько отдаленном будущем".

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНР Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон с визитом после поездки в Китай самого Трампа с делегацией, которая может состояться до конца 2025 года, передает издание Breitbart.

"Посмотрим, что произойдет, но, скорее всего, мы отправимся в Китай в не столь отдаленном будущем, может быть, до конца этого года, и он (Си Цзиньпин) приедет сюда"

– Дональд Трамп

Американский лидер в июне принял приглашение председателя КНР посетить Китай.