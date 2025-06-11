Трамп не исключил депортацию Маска

Дональд Трамп допустил депортацию Илона Маска. Президент США заявил, что бизнесмен расстроен, но может лишиться большего, чем мандат на электромобили.
Американский президент Дональд Трамп допустил депортацию родившегося в Южно-Африканской Республике предпринимателя Илона Маска.
Глава государства отметил, что без запусков ракет, спутников, производства электрокаров Штаты "сэкономили бы состояние", и предложил DOGE проверить дела Маска.
Лидер страны добавил, что администрации придется натравить Департамент эффективности правительства на бизнесмена. Трамп также назвал DOGE "монстром, который может съесть Илона".
Кроме того, президент подчеркнул, что миллиардер расстроен, но может лишиться большего, чем мандат на электромобили. Маск, в свою очередь, решил воздержаться от обострения ситуации.