Трамп допустил примирение с Маском

Дональд Трамп не исключил, что помирится с Илоном Маском. Ранее предприниматель выразил сожаление в связи с высказываниями в адрес президента США.

Американский лидер Дональд Трамп допустил возможность примирения со своим бывшим коллегой, предпринимателем Илоном Маском.

Президент США отметил, что на сегодняшний день вопрос налаживания отношений с бизнесменом не является главным на повестке дня.

Руководитель Штатов подчеркнул, что в настоящее время необходимо решить наиболее острые проблемы, которые сегодня стоят перед страной.

Трамп добавил, что не винит предпринимателя в размолвке, однако он выразил удивление в связи с произошедшим. По его словам, Маск набросился на "феноменальный законопроект".

Ранее американский бизнесмен выразил сожаление по поводу своих критических высказываний в адрес президента США.

Все началось с того, что Маск подверг критике администрацию Трампа за нежелание экономить бюджетные средства. Он считает, что это приведет к быстрому росту госдолга.

Кроме того, предприниматель выражал поддержку идее объявить президенту США импичмент. В свою очередь, Трамп объявил о разрыве отношений с Маском.