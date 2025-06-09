Глава РФПИ: восстановление отношений Трампа и Маска поспособствует миру

Возможное восстановление отношений президента США Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска пойдет на пользу для мира, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Намечающееся примирение Дональда Трампа и Илона Маска – это здорово для мира"
- Кирилл Дмитриев
Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска обострился 5 июня. Тогда они обменялись несколькими критическими комментариями в адрес друг друга.
Сегодня американский предприниматель выразил сожаления о нескольких своих сообщениях, посвященных Трампу. Глава Белого дома, в свою очередь, сообщил, что может его простить.
Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа Илон Маск занял место главы Департамента эффективности правительства (DOGE). 30 мая президент США объявил об уходе бизнесмена с поста из-за разногласий по вопросам бюджетной политики.