Глава РФПИ: восстановление отношений Трампа и Маска поспособствует миру

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что восстановление отношений президента США Трампа и бизнесмена Маска будет способствовать миру. Ранее глава Белого дома заявил, что может просить своего бывшего соратника.

Возможное восстановление отношений президента США Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска пойдет на пользу для мира, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Намечающееся примирение Дональда Трампа и Илона Маска – это здорово для мира"

- Кирилл Дмитриев

Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска обострился 5 июня. Тогда они обменялись несколькими критическими комментариями в адрес друг друга.

Сегодня американский предприниматель выразил сожаления о нескольких своих сообщениях, посвященных Трампу. Глава Белого дома, в свою очередь, сообщил, что может его простить.

Напомним, что после инаугурации Дональда Трампа Илон Маск занял место главы Департамента эффективности правительства (DOGE). 30 мая президент США объявил об уходе бизнесмена с поста из-за разногласий по вопросам бюджетной политики.