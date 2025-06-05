Трамп лишит туриндустрию США $12,5 млрд в 2025 году

Американская экономика может лишиться $12,5 млрд в 2025 году. Причина – снижение потока туристов из-за политики президента США Дональда Трампа.

Экономика США может потерять $12,5 млрд в 2025 году в связи с тем, что многие туристы решают не ехать в Штаты из-за политики президента Дональда Трампа, сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на данные Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC).

Согласно прогнозам, расходы иностранных туристов в Штатах снизятся до $169 млрд, то есть на 7%.

В первые четыре месяца 2025 года туристический поток в США упал на 2,5% в сравнении с 2024 годом. Особое снижение (9,7%) было замечено в марте, хотя в апреле ситуация несколько выправилась (рост 2,8%).

Ранее сообщалось, что поток иностранных путешественников в Штаты в мае снизился на 6%. Меньше туристов стало приезжать из Канады и стран Европы. Также некоторые европейские компании решили пересмотреть свою политику в отношении командировок в США из-за информации об ужесточении проверок на границе и участившихся сообщениях о задержаниях и депортации въезжающих.

Напомним, что 4 июня Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам 12 стран и ограничивающий граждан еще 7 стран в пересечении американской границы.