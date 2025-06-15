Трамп готов дать последний шанс Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп даст Ирану "последний шанс" вернуться за стол переговоров на фоне ирано-израильского конфликта. Об этом рассказали американские и европейские чиновники, передает газета Jerusalem Post.
"Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение "последнего шанса"... Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана"
– источники издания
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран всячески дает понять США и Израилю через посредников, что нацелен на завершение боевых действий и возобновление переговоров по ядерной проблематике.
В свою очередь, агентство Reuters отмечает, что Исламская Республика попросила уже три ближневосточных страны связаться с президентом США и попросить его оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился немедленно остановить огонь.