Трамп готов дать последний шанс Ирану

Глава Белого дома хочет дать Ирану еще один шанс, чтобы возобновить переговоры. Очередной раунд ирано-американских переговоров должен был пройти в минувшие выходные, однако он не состоялся из-за военного противостояния Ирана и Израиля.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп даст Ирану "последний шанс" вернуться за стол переговоров на фоне ирано-израильского конфликта. Об этом рассказали американские и европейские чиновники, передает газета Jerusalem Post.

"Ожидается, что Трамп представит Ирану предложение "последнего шанса"... Если такое предложение будет сделано, оно будет основано на американском принципе нулевого обогащения урана"

– источники издания

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Иран всячески дает понять США и Израилю через посредников, что нацелен на завершение боевых действий и возобновление переговоров по ядерной проблематике.

В свою очередь, агентство Reuters отмечает, что Исламская Республика попросила уже три ближневосточных страны связаться с президентом США и попросить его оказать давление на Израиль, чтобы тот согласился немедленно остановить огонь.