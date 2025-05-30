Товарооборот России и КНР снизился в первом полугодии 2025 года

Торговля России и Китая с начала года упала на 9,1%. Ранее в Минпромторговли России назвали одну из причин снижения товарооборота между странами.

За первое полугодие текущего года товарооборот России и Китая упал на 9,1% и составил почти $106,5 млрд, сообщает пресс-служба Главного таможенного управления КНР.

Согласно данным, экспорт продукции из Китая в Россию снизился на 8,4% - до $47,16 млрд. Поставки российских товаров в КНР просели почти на 10% - до около $60 млрд.

Известно, что Китай импортирует нефть, газ, уголь, а также медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты.

Экспорт из Китая в Россию в основном состоит из поставок автомобилей, тракторов, компьютеров, смартфонов, промышленное и специализированное оборудование.

Стоит добавить, что ранее заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев назвал одну из причин сокращения товарооборота.

По словам замруководителя торгово-промышленного ведомства, падение торговли между Россией и Китаем связано с санкционным давлением.