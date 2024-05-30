Токаев и Рахмон поздравили Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил поздравления с Днем независимости Азербайджана от глав центральноазиатских республик.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в поздравлении отметил, что этот праздник олицетворяет общенациональную сплоченность и созидательный дух азербайджанского народа, имеет непреходящее значение для дальнейшего укрепления государственности и устойчивого развития страны.
"Убежден, под Вашим лидерством Азербайджан продолжит успешно воплощать в жизнь стратегию, направленную на построение сильного и прогрессивного государства, а также упрочение своего авторитета на международной арене"
– Токаев
В поздравительном письме выражена радость, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества. Совместными усилиями достижения двух стран могут быть приумножены, что обеспечит вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты, отметил президент Казахстана.
Он пожелал азербайджанскому коллеге успехов и новых свершений в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Азербайджана.
Президент Таджикистан Эмомали Рахмон также направил президенту Азербайджана поздравительное письмо.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и всему дружественному народу Азербайджанской Республики сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника страны"
– Рахмон
В поздравлении говорится, что Азербайджан под дальновидным руководством Ильхама Алиева неуклонно идет вперед в своем развитии, укрепляется авторитет страны и на международной арене.
Таджикистан и Азербайджан связывают исторические традиции отношений дружбы и доброго общения, в Душанбе заинтересованы всесторонним поступательным развитием двусторонних отношений.
"Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять наши межгосударственные отношения, используя имеющийся в наших странах огромный потенциал"
– Рахмон
Президент Таджикистана пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а братскому народу дружественного Азербайджана – мира, благополучия и неуклонного процветания.