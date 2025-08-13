Точное время начала встречи Путина и Трампа назвали в Белом доме

Когда начнется встреча президентов Путина и Трампа на Аляске? По данным Белого дома, лидеры двух стран начнут переговоры в пятницу в 11:00 – то есть в 22:00 мск.

В Вашингтоне уточнили время начала встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Согласно расписанию поездки Трампа на Аляску, опубликованному Белым домом, президенты встретятся в 11:00 по местному времени.

Президент США направится в Анкоридж в 06:45 (13:45 мск).

"В 11:00 по местному времени (22:00 мск) Трамп в Анкоридже участвует в двусторонней программе с президентом Российской Федерации"

– Белый дом

Вылет Трампа с Аляски запланирован на вечер 15 августа – 21:45 (04:45 мск).

Ранее российская сторона сообщала, что Путин и Трамп начнут встречу в 22:30 мск.

Отметим, что первая встреча президентов откроется беседой тет-а-тет, затем переговоры продолжатся в составе делегаций. РФ на саммите представляет помимо главы государства глава МИД Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков. Также в Анкоридж прибыл посол России в США Александр Дарчиев.

Саммит пройдет на американской военной базе.