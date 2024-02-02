Территорию погранзон уменьшили в Кабардино-Балкарии

В КБР объявили о сокращении погранзон. Данное решение в регионе объясняют желанием повысить доступность туристических маршрутов.

В Кабардино-Балкарии приняли решение сократить пределы пограничной зоны. Об этом рассказали в погрануправении ФСБ по КБР.

"В связи с изменениями пределов пограничной зоны на территории региона в текущем году по согласованию с районными и сельскими администрациями приграничных районов республики был издан приказ ПУ ФСБ России по КБР об установлении мест и определении времени въезда (прохода) в пограничную зону"

– официальный представитель управления Евгений Возненко

Он обратил внимание на то, что места въезда в погранзону изменились и теперь соответствуют популярным туристическим маршрутам в трех районах – Чегемском, Черекском и Эльбрусском.

Для нахождения в пределах погранзоны, которая располагается за данными точками в направлении границы с Грузией, необходимы документы, удостоверяющие личность, а также пропуск в погранзону. Получить его можно как при личном обращении в погранорган, так и посредством отправки документов на email управления.